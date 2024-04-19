Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin ilk seferine başlamasıyla güzergah üzerinde ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Son zamanlarda oldukça popüler olan Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif olarak seyahat severlere yeni rotalar sunmak amacıyla Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlatıyoruz” dedi. Uraloğlu, 22 yılda 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini kaydederek, “2002’de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 2023 yılı itibariyle 13 bin 919 kilometreye yükselttik” diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi uğurlama töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmasında Treni ilk seferine uğurlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın Anadolu’nun eşsiz topraklarını arşın arşın geçen ve turizm amaçlı olarak hizmet veren ‘Turistik Doğu Ekspresi’ konseptinde tren taleplerini karşılamak ve alternatif rotalar sunmak amacıyla bugün de Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlatıyoruz.