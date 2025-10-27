Turistik Doğu Ekspresi’nde yeni sezon başlıyor: Bilet fiyatları belli oldu
Dünyanın en güzel dört tren rotasından biri olarak gösterilen Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon biletleri satışa çıktı. Ankara-Kars hattında 32 saat süren eşsiz yolculuğun bilet fiyatları kişi başı 6 bin liradan başlıyor. (HABER: Nalan Eren)
Ankara’dan Kars’a uzanan bin 360 kilometrelik hat, kış aylarında karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılarla yolcularına büyüleyici bir manzara sunuyor.
Turistik Doğu Ekspresi, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en özel tren rotalarından biri olarak kabul ediliyor.