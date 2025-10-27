Turistik Doğu Ekspresi’nde yeni sezon başlıyor: Bilet fiyatları belli oldu

Dünyanın en güzel dört tren rotasından biri olarak gösterilen Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon biletleri satışa çıktı. Ankara-Kars hattında 32 saat süren eşsiz yolculuğun bilet fiyatları kişi başı 6 bin liradan başlıyor. (HABER: Nalan Eren)

Ankara’dan Kars’a uzanan bin 360 kilometrelik hat, kış aylarında karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılarla yolcularına büyüleyici bir manzara sunuyor.

Turistik Doğu Ekspresi, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en özel tren rotalarından biri olarak kabul ediliyor.

İLK SEFER 22 ARALIK'TA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025–2026 kış sezonu seferlerinin 22 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.

Yaklaşık 32 saat sürecek yolculukta, trenin Ankara–Kars yönünde Erzincan ve Erzurum, dönüşte ise İliç, Sivas ve Divriği duraklarında mola vereceği açıklandı.

60 SEFER YAPILACAK

Yeni sezonda Ankara–Kars hattında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer düzenlenecek.
Seferler 1 Mart 2026’ya kadar devam edecek.

BİLET FİYATLARI 6 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Turistik Doğu Ekspresi, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemekli vagonla hizmet veriyor.

İki kişilik odalar şeklinde satışa çıkan biletler kişi başı 6 bin liradan başlıyor, sezon yoğunluğuna göre 8 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.

Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına sadece bir ulaşım hizmeti değil; Anadolu’nun kültürünü, tarihini ve doğasını bir arada yaşama fırsatı sunuyor.

Kars’a kadar uzanan bu masalsı rota, her yıl hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

