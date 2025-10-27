Turistik Doğu Ekspresi’nde yeni sezon başlıyor: Bilet fiyatları belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına sadece bir ulaşım hizmeti değil; Anadolu’nun kültürünü, tarihini ve doğasını bir arada yaşama fırsatı sunuyor.

Kars’a kadar uzanan bu masalsı rota, her yıl hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.