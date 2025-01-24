Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında
Son dönemde ürettiği savunma sanayisi ürünleriyle savaş konseptlerini değiştiren Türkiye, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin güvenlikleri için kalkan oldu. 100'den fazla ülkenin savunma hattını güçlendiren milli ürünler ihracatı 7 milyar doları aşarak rekor kırdı.
Türk savunma sanayisi 2024 yılında altın çağını yaşarken, üretilen yerli ve milli ürünler birçok ülke için tercih nedeni haline geldi.
Söz konusu dönemde Türkiye, seri üretimden AR-GE'ye, inovasyondan teknoloji yönetimine kadar yürüttüğü tüm faaliyetler ve kazandığı üst düzey tecrübeyle dünyada savunma sanayisine yönelik ihracat yapan ülkeler arasında 11'inci sıraya yükseldi.