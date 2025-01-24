Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında

Bu kapsamda milli muharip uçak KAAN'ın motorunun da yerli ve milli imkanlarla yapılması için çalışmalar sürüyor. KAAN'ın testlerinin daha hızlı tamamlanabilmesi için 6 prototip üretiliyor. İkinci KAAN'ın üretim süreci devam ediyor.

GÖKBEY helikopterinin motorunun da yerli ve milli olması planlanıyor.