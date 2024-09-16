Türkiye, SİHA pazarında dünya lideri!
Türkiye, silahlı insansız hava aracı pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisi oldu. Pazarın önemli bir oyuncusu olarak görülen Çin, Türkiye'nin gerisinde kaldı. Dünyadaki satışların yüzde 65'ini Türkiye karşıladı. İHA ve SİHA'lara yönelik ilgi Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra arttı.
İnsansız hava aracı (İHA) pazarında 2014'te zirvede olan Çin, 2021'de Türkiye'nin gerisinde kaldı. Türkiye, silahlı İHA'ların teslimat süreleri ve başarısıyla lider konuma çıktı.
Türkiye, son yıllarda İHA ve SİHA üretiminde önemli yol katederek dünyada adından sıkça söz ettirdi. Bayraktar TB2 ve ANKA gibi SİHA'larla yapılan operasyonlar başarılı oldu. Birçok ülke Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik etmek için sıraya girdi.