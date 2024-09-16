Türkiye, SİHA pazarında dünya lideri!

İnsansız hava aracı (İHA) pazarında 2014'te zirvede olan Çin, 2021'de Türkiye'nin gerisinde kaldı. Türkiye, silahlı İHA'ların teslimat süreleri ve başarısıyla lider konuma çıktı.



Türkiye, son yıllarda İHA ve SİHA üretiminde önemli yol katederek dünyada adından sıkça söz ettirdi. Bayraktar TB2 ve ANKA gibi SİHA'larla yapılan operasyonlar başarılı oldu. Birçok ülke Türkiye'den İHA ve SİHA tedarik etmek için sıraya girdi.