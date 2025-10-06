Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu

Avrupa borsalarında yılın ilk 9 ayında en değerli şirket Hollandalı çip üreticisi ASML oldu. Teknoloji ve moda devlerinin öne çıktığı listede, Hollanda merkezli yatırım şirketi Prosus hisseleri yüzde 56 değer kazanarak yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 1

Avrupa piyasalarında yılın üçüncü çeyreği teknoloji ve moda sektörlerindeki hareketlilikle geçti. Bölgedeki şirketlerin piyasa değerleri yükselirken, faiz indirimleri ve küresel belirsizlikler yatırımcıların yönünü belirledi. 

Türkiye'de de faaliyet gösteren Avrupa’nın en değerli 10 şirketi ve yükseliş nedenleri...

NTVPARA HABERLERİ

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 2

10- INDITEX 171 MİLYAR 860 MİLYON 

Sektör: Perakende & moda (Zara, Bershka, Pull&Bear)

Yükseliş sebebi: Hızlı moda zincirinin dijital dönüşümü ve Zara’nın online satış kanallarında güçlü büyüme göstermesi şirketi öne çıkardı. Enflasyona rağmen fiyat stratejisi ve tedarik zinciri verimliliği Inditex’in kârını korumasını sağladı.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 3

9- AIRBUS 181 MİLYAR 270 MİLYON

Sektör: Havacılık & savunma

Yükseliş sebebi: Hava yolu şirketlerinden gelen uçak siparişlerinde güçlü artış, pandemi sonrası hava trafiğinin toparlanması ve savunma sanayi siparişlerindeki yükseliş Airbus’ın değerini artırdı. Boeing’in üretim krizleri de Airbus’a pazar avantajı sağladı.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 4

8- SIEMENS 209 MİLYAR 430 MİLYON 

Sektör: Endüstriyel teknoloji, otomasyon & enerji

Yükseliş sebebi: Endüstriyel dijitalleşme ve otomasyon çözümlerine yoğun talep var. Siemens Energy ve Siemens Healthineers iştirakleri iyi performans gösterdi. Avrupa’daki yeşil dönüşüm yatırımları ve altyapı projeleri de büyümeyi destekliyor.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 5

7- L'OREAL 231 MİLYAR 310 MİLYON

Sektör: Kozmetik & kişisel bakım

Yükseliş sebebi: Premium kozmetik segmentindeki güçlü büyüme ve Asya pazarındaki genişleme, L’Oréal’i yukarı taşıyor. Dijital pazarlama ve e-ticaret kanallarında agresif stratejiler markanın satışlarını artırdı. Cilt bakımına yönelik küresel talep hâlâ yüksek.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 6

6- NOVA NORDİSK 241 MİLYAR 930 MİLYON

Sektör: İlaç / diyabet ve obezite tedavileri

Yükseliş sebebi: Ozempic ve Wegovy gibi obezite ve diyabet ilaçlarının küresel satışları patladı. ABD ve Avrupa’daki yoğun talep, şirketi Avrupa’nın en değerli sağlık firması haline getirdi. Ayrıca yeni tedavi alanlarına açılma beklentisi hisseyi güçlendirdi.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 7

5-HERMES 255 MİLYAR 610 MİLYON

Sektör: Lüks moda & aksesuar

Yükseliş sebebi: Sınırlı üretim ve yüksek fiyat stratejisi Hermes’i diğer lüks markalardan ayrıştırıyor. Özellikle Birkin ve Kelly çantalarına talep stokları eritiyor. Markanın kâr marjı lüks segmentte en yükseklerden biri. Küresel zenginleşme ve koleksiyoncu talebi sürüyor.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 8

4-PROSUS 303 MİLYAR 20 MİLYON 

Sektör: Teknoloji & internet yatırımları

Yükseliş sebebi: Çinli Tencent’teki büyük hissesi Prosus’un en değerli varlığı. 2025 başında Tencent hisselerindeki toparlanma ve yapay zekâ girişimlerine yatırım Prosus’un hisselerini %56 yükseltti. Ayrıca gıda teslimatı (Delivery Hero, iFood) ve fintech yatırımları da değer kazandı.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 9

3-LVMH  MOET HENNESSY LOUİS VUİTTON 306 MİLYAR 460 MİLYON 

Sektör: Lüks moda & kozmetik

Yükseliş sebebi: Asya ve Orta Doğu’da lüks tüketime yönelik talep hâlâ çok güçlü. Louis Vuitton, Dior, Sephora gibi dev markalar pandemi sonrası yüksek gelir grubunun lüks alışverişe dönmesiyle satış rekorları kırdı. Döviz kurlarındaki artış da ihracat gelirini destekledi.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 10

2 - SAP 331 MİLYAR 190 MİLYON  

Sektör: Yazılım / kurumsal çözümler

Yükseliş sebebi: SAP’nin bulut tabanlı ERP sistemlerine geçişi (Rise with SAP) ve yapay zekâ destekli iş yazılımlarına yatırımları, kâr marjlarını artırıyor. Avrupa merkezli şirketlerin dijital dönüşümü hızlanınca SAP talep patlaması yaşadı.

Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu - 11

1-ASML 375 MİLYAR 760 MİLYON

Sektör: Yarı iletken ekipmanları

Yükseliş sebebi: Dünyada yalnızca ASML’nin ürettiği EUV (aşırı ultraviyole) litografi makineleri modern çip üretimi için kritik. Yapay zekâ, otomotiv ve savunma teknolojilerinde çip talebinin artması şirketin sipariş defterini rekor seviyeye taşıdı. ABD-Çin çip savaşı da Avrupa merkezli bu teknoloji devine stratejik önem kazandırdı.

DAHA FAZLA GÖSTER