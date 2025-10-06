Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu
Avrupa borsalarında yılın ilk 9 ayında en değerli şirket Hollandalı çip üreticisi ASML oldu. Teknoloji ve moda devlerinin öne çıktığı listede, Hollanda merkezli yatırım şirketi Prosus hisseleri yüzde 56 değer kazanarak yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu.
Avrupa piyasalarında yılın üçüncü çeyreği teknoloji ve moda sektörlerindeki hareketlilikle geçti. Bölgedeki şirketlerin piyasa değerleri yükselirken, faiz indirimleri ve küresel belirsizlikler yatırımcıların yönünü belirledi.
Türkiye'de de faaliyet gösteren Avrupa’nın en değerli 10 şirketi ve yükseliş nedenleri...