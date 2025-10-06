Türkiye'de de satış yapıyorlar: Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu

6- NOVA NORDİSK 241 MİLYAR 930 MİLYON

Sektör: İlaç / diyabet ve obezite tedavileri

Yükseliş sebebi: Ozempic ve Wegovy gibi obezite ve diyabet ilaçlarının küresel satışları patladı. ABD ve Avrupa’daki yoğun talep, şirketi Avrupa’nın en değerli sağlık firması haline getirdi. Ayrıca yeni tedavi alanlarına açılma beklentisi hisseyi güçlendirdi.