Türkiye'de yabancıya konut satışı düşerken o ilde rekor artış!

2022 yılı toplamında Türkiye'de yabancıya 68 bin 210 konut satışı yapılırken, Ruslar toplamda 16 bin 312 konut satın aldı. Geçen sene her 4 konuttan 1'ini satın alan Rusların en çok konut tercih ettiği il de Antalya oldu. Bu yıl ilk 3 aylık dönemde ise toplam 10 bin 926 konuttan 3 bin 915'ini Ruslar aldı. Rusların geçen yılın aynı dönemine göre bu yılki konut satın alım oranında yüzde 155'lik rekor artış yaşandı.

Türkiye'de bu yıl ilk 3 ayda yabancılara satılan her 2,8 konuttan 1'ini Ruslar aldı. Bu yıl toplam satışın yüzde 35,8'ine sahip olan Ruslar, hem geçen sene, hem de bu yılın ilk 3 ayında sıralamadaki en yakın ikinci ülkeye iki katından fazla fark attı.