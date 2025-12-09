Türkiye'deki arabalar dünyayı 9,5 milyon kez dolaştı

Otomobiller tarafından 2024 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-km'nin yüzde 39,4'ü dizel, yüzde 28,5'i LPG'li, yüzde 27,9'u benzinli, yüzde 3,1'i hibrit ve yüzde 1'i elektrikli otomobiller tarafından yapıldı.

EN FAZLA MESAFE 5-9 YAŞ GRUBU TAŞITLAR TARAFINDAN KATEDİLDİ

Türkiye'de 2024 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 20,5'lik oranla taşıt filosunun yüzde 16,8'ini oluşturan 5-9 yaş grubu taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 19,2 ile 10-14 yaş, yüzde 15,6 ile 2-4 yaş, yüzde 15 ile 0-1 yaş, yüzde 11,9 ile 15-19 yaş, yüzde 11,7 ile 25 yaş ve üzeri ve yüzde 6,3 ile 20-24 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 5-9 yaş otomobiller için yüzde 22,5, 10-14 yaş için yüzde 18,8, 2-4 yaş için yüzde 15,5, 25 yaş ve üzeri için yüzde 14,2, 0-1 yaş için yüzde 12,4, 15-19 yaş için yüzde 9,8 ve 20-24 yaş için ise yüzde 6,8 oldu.