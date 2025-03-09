Türkiye'nin döner kanatlı İHA'ları ABD'de podyuma çıkıyor

DUMRUL İLK GÖREVİNE HAZIRLANIYOR

Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 17-18 kilogram kalkış ağırlığına sahip ve 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Yakın mesafe gözetleme için tasarlanan DUMRUL, altına monte edilen silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri ile hedefleri etkin bir şekilde etkisiz hale getirebiliyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hava aracı, kısa menzilli operasyonlarda etkin silah kullanımı için tasarlandı. DUMRUL ilk görevine hazırlanıyor.