Türkiye'nin en acı biberinde hasat başladı. Hem yakıyor hem kilo verdiyor
30.11.2025 10:39
DHA
Hatay'da 50 bin scoville acılık değeri ile "Türkiye'nin en acı biberi" olma özelliği taşıyan Samandağ biberinin hasadı için çiftçiler hazırlık yapıyor.
Yüksek acılığı ve lezzeti ile kendine has bir araması olan Samandağ biberi, yetiştirildiği 2 bin 347 dekarda olgunlaşmaya başladı.
Yoğun oranda C vitamini içeren biberin hasadına aralık ayında başlanacak.
50 bin scoville acılık değeriyle Türkiye'nin en acı biberi olarak da bilenen Samandağ biberi üreticisi Güney Saknılı, ürünleri hiçbir genetik değişime uğratmadan tamamen kendi imkanlarıyla yetiştirdiklerini söyledi.
Yüksek acı oranı nedeniyle zayıflamak isteyenlerin de Samandağ biberini tercih ettiğini belirten Güney Sakınlı, "Biberimiz, bilindiği gibi oldukça acı ve kendine özgü aromasıyla çok tercih edilen bir çeşittir. Ürünlerimizi Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere diğer birçok ile göndermekteyiz." dedi.