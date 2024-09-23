Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyali
SP Global Ratings'in 1 Kasım'da Türkiye'ye ilişkin ikinci değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Kuruluşun Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye için kasımda not artışının mümkün olduğunu belirtti. Resesyon beklemediklerini açıklayan Gill, faiz indirimi için de tarih verdi.
Bu yıl üç büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olan Türkiye'nin, S&P Global Ratings'ten kasımdaki değerlendirmede yeni bir not artışı daha alması bekleniyor.