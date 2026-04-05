Türklere kapıda vize uzadı. Yunan adalarına seyahatte dikkat çeken artış

Yunanistan, Türk vatandaşları için Rodos, Kos, Sakız, Midilli, Samos, Meis, Leros, Limni, Simi, Kalimnos, Patmos ve Semadirek olmak üzere toplamda 12 adada geçerli olan kapıda vize programını 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Uygulamanın uzatılmasını herkesin memnuniyetle karşıladığını söyleyen TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Hakkı Karadeveci, “Schengen vize randevularında yaşanan güçlükler düşünüldüğünde, kıyı tatil bölgelerinden kolayca ulaşılabilen Yunan adaları, Türk misafirler için cazip bir alternatif haline geliyor.” diyerek kapıda vize uygulamasının erişimi kolaylaştırdığına dikkat çekti.