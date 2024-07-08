Türksat 6A için geri sayım: Kapsüle yerleştirildi

70 DAKİKADA YÖRÜNGESİNE ULAŞACAK

Türksat 6A'nın roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşacak.



Fırlatma işlemi SpaceX firması Falcon 9 Roketi ile gerçekleştirilecek.



Uydu, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçları karşılayabilecek.