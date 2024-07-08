Türksat 6A için geri sayım: Kapsüle yerleştirildi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu bu gece başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi. Fırlatma işleminin bu gece 00.20'de gerçekleşmesi bekleniyor.
TÜRKSAT 6A için beklenen gün geldi. Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor.