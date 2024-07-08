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Türksat 6A için geri sayım: Kapsüle yerleştirildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu bu gece başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi. Fırlatma işleminin bu gece 00.20'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Türksat 6A için geri sayım: Kapsüle yerleştirildi - 1

TÜRKSAT 6A için beklenen gün geldi. Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor.

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Türksat 6A için geri sayım: Kapsüle yerleştirildi - 2

KAPSÜLE YERLEŞTİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi.

Türksat 6A için geri sayım: Kapsüle yerleştirildi - 3

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türksat 6A için geri sayım: Kapsüle yerleştirildi - 4

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

Gece yarısı gerçekleştirilecek olan fırlatma sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj yayınlayacak.

Türksat 6A için geri sayım: Kapsüle yerleştirildi - 5

70 DAKİKADA YÖRÜNGESİNE ULAŞACAK

Türksat 6A'nın roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşacak.

Fırlatma işlemi SpaceX firması Falcon 9 Roketi ile gerçekleştirilecek.

Uydu, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçları karşılayabilecek.

Türksat 6A için geri sayım: Kapsüle yerleştirildi - 6

5 MİLYAR

15 yıl boyunca aktif kullanılması planlanan uydu yörüngesine ulaştıktan sonra Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek ve 5 milyar insana hizmet verebilecek.

Yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirilen uydunun toplam 84 parçasını Türkiye üretti.

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