Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Üç aylar başlangıcı için tarih araştırmaları başladı. Tüm İslam camiası tarafından beklenen 2025 yılı üç aylar tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle belli oldu. Üç ayların başlamasıyla birlikte ilk önce Receb, sonra Şaban ve en son Ramazan ayları idrak edilecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak?
2025 yılında üç ayların ne zaman, hangi tarihte başlayacağı milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Recep ve Şaban ayları milyonlarca Müslümanı adım adım Ramazan ayına yaklaştıracak. Peki, 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip Kandili ne zaman?