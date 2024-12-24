Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Üç aylar başlangıcı için tarih araştırmaları başladı. Tüm İslam camiası tarafından beklenen 2025 yılı üç aylar tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle belli oldu. Üç ayların başlamasıyla birlikte ilk önce Receb, sonra Şaban ve en son Ramazan ayları idrak edilecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? - 1

2025 yılında üç ayların ne zaman, hangi tarihte başlayacağı milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Recep ve Şaban ayları milyonlarca Müslümanı adım adım Ramazan ayına yaklaştıracak. Peki, 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip Kandili ne zaman?

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Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? - 3

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? - 4

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? - 5

2025 KANDİL GÜNLERİ

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

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