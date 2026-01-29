Ufak adımlarla cebinize büyük paralar kalacak. Faturaları yarı yarıya düşürecek yöntemler
29.01.2026 10:44
Dilara Civelek
Ufak adımlarla büyük tasarruflar gerçekleştirilebiliyor. Ev ekonomisine katkı için bazı tasarruf yöntemleri...
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİZE DİKKAT EDİN
Markete çıkmadan yapacağınız liste sizi aşırı harcamalara karşı koruyan en önemli yöntem oluyor. Hazırladığınız listenin yanı sıra büyük toptan satış yapan marketlerden alışveriş yapmanız uzun döneme bakıldığında size büyük kar sağlayacaktır.
Ayrıca internet üzerindeki kampanyaları takip ederek ve internet platformları üzerinden market alışverişi yaparak da tasarruf etmek mümkün oluyor.
DOĞALGAZ FATURASINA EN BÜYÜK DARBE
Kombiler ilk çalıştırmada fazla enerji kullanıyor. Örneğin; evde olmadığınız zamanlar kombinizi kapatmak yerine düşük ayarda çalıştırmak enerji tasarrufu açısından daha doğru olacaktır. Termostat cihazlar kullanarak evde odanın sıcaklığına göre kombi ayarı yapılması doğalgaz faturasına büyük darbe vuracaktır.
PETEKLERİN KONUMU
Kalorifer petekleri ısı yaydığından dolayı önü koltuk, masa gibi eşyalarla kapatılması ev sıcaklığının düşmesine neden olacatır. Peteklerin arkasına yansıtıcı ürünler koymak ısının duvara gitmesini engelleyecektir.
YEMEK SİPARİŞLERİNİ AZALTIN
Dışarıdan yemek yemek sağlığınıza zarar verdiği kadar ekonominize de zarar veriyor. İşten gelince yemek hazırlamaya üşünüp yemek hazırlamaya üşenenler için haftalık yemek hazırlamak sağlıklı ve ekonomik beslenmenin en önemli adımı olacak.
Haftalık olarak hazırlanan ölçülü yemekler gıda israfının da önüne geçecektir.
KAHVE VE SU MATARASI
Günlük olarak yoğun bir şekilde kahve ve su tüketiyoruz. Çantada bulunan mataraya doldurarak evden hazırlamamız dışarıda fahiş fiyatlara mağruz kalmamızı engelleyecektir. Günlük 1 kahve içtiğimizi varsaydığımızda tahmini bir kahvenin fiyatını 100 lira civarından hesapladığımızda aylık 2 bin 800 lira harcamış oluyoruz.
SAAT 22.00 TARİFESİ
Elektrik tarifelerinin akşam 10'dan sonra daha uygun olduğuna dair bir bilgi bulunuyor. Bu bilgi kısmen doğru. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasiteyle çalıştırmak ciddi bir elektrik tasarrufu sağlayacaktır. Ancak akşam indirimli tarifeden kullanmak istediğinizi elektrik dağıtım şirketine bildirmek gerekiyor.