Uludağ'da günlük tatilin bedeli cep yakıyor: Geceliği 20 bin lira
Kış sezonunun açılmasıyla Uludağ, kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bir kişi için gecelik konaklama bedeli, 8 bin ile 10 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Yılbaşında, paket programların kişi başı gecelik 20 bin TL olduğu Uludağ'da, diğer günlerde tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama ile diğer giderlerinin minimum maliyeti de 12 bin 500 TL'yi buluyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.
Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü.