Uludağ'da günlük tatilin bedeli cep yakıyor: Geceliği 20 bin lira

Kış sezonunun açılmasıyla Uludağ, kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bir kişi için gecelik konaklama bedeli, 8 bin ile 10 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Yılbaşında, paket programların kişi başı gecelik 20 bin TL olduğu Uludağ'da, diğer günlerde tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama ile diğer giderlerinin minimum maliyeti de 12 bin 500 TL'yi buluyor.

Uludağ'da günlük tatilin bedeli cep yakıyor: Geceliği 20 bin lira - 1

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü.

NTVPARA HABERLERİ

Uludağ'da günlük tatilin bedeli cep yakıyor: Geceliği 20 bin lira - 2

Kar kalınlığının 64 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 5, en düşük sıfırın altında 8 derece ölçülürken kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Uludağ'da günlük tatilin bedeli cep yakıyor: Geceliği 20 bin lira - 3

Yılbaşında, paket programların kişi başı gecelik 20 bin TL olduğu Uludağ'da, diğer günlerde tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama ile diğer giderlerinin minimum maliyeti de 12 bin 500 TL'yi buluyor.

Uludağ'da günlük tatilin bedeli cep yakıyor: Geceliği 20 bin lira - 4

TAKSİ ÜCRETİ GİDİŞ-DÖNÜŞ 2 BİN 500

Kişi başı gecelik konaklama fiyatının 8 bin ile 10 bin lira arasında değiştiği, Uludağ'da günübirlik taksi ile çıkmak isteyenler, gidiş-dönüş 2 bin 500 TL'yi gözden çıkaracak.

Teleferik ile gidiş-dönüşün 300 TL olduğu Uludağ'da, kayak öğrenmenin saati 3 bin, kayak ekipmanlarının günlük kiralama bedeli 1000 TL.

Uludağ'da günlük tatilin bedeli cep yakıyor: Geceliği 20 bin lira - 5

Uludağ'da yarım sucuk ekmekse 250-300 TL arasında satılıyor.

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