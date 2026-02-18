Ulusal Staj Programına ilgi sürüyor. Ulusal staj nedir nasıl başvurulur?

Ulusal Staj Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR koordinasyonu tarafından yürütülüyor. Programla birlikte gençlerin istihdam oranına katılmasını sağlamak ve kariyer gelişimlerine destek olmak amaçlanıyor.

Ulusal Staj Programı’na başvuru yapan öğrenciler; akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan şeffaf ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendiriliyor. Değerlendirmenin sonucunda programa kayıt yapan iş verenler ve öğrenciler eşleştiriliyor. İş verenler öğrencilere teklif yapabiliyor.