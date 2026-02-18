Ulusal Staj Programına ilgi sürüyor. Ulusal staj nedir nasıl başvurulur?
18.02.2026 09:42
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Ulusal Staj Programı'na 252 bin üniversite öğrencisi başvurdu. Programa olan yoğun ilgi sürüyor.
ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?
Ulusal Staj Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR koordinasyonu tarafından yürütülüyor. Programla birlikte gençlerin istihdam oranına katılmasını sağlamak ve kariyer gelişimlerine destek olmak amaçlanıyor.
Ulusal Staj Programı’na başvuru yapan öğrenciler; akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan şeffaf ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendiriliyor. Değerlendirmenin sonucunda programa kayıt yapan iş verenler ve öğrenciler eşleştiriliyor. İş verenler öğrencilere teklif yapabiliyor.
NASIL BAŞVRULUR?
"İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" sloganıyla üniversite gençlerini staj imkanına kavuşturan programa, bugüne kadar 252 bin öğrenci başvurdu.
Üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla buluşmasına güçlü bir zemin sunan programa başvurular, "ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" internet sitesinden 16 Mart saat 23.59'a kadar yapılabiliyor. Başvurular e-devlet aracılığıyla da yönlendirme yapılabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1991 ve bu tarihten sonra doğmuş olan),
Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,
Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;
Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)
Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);
Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilmektedir.
Ulusal Staj Programı başvuru döneminde genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde not ortalaması şartı aranmamaktadır.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde not ortalaması şartı aranmamaktadır.