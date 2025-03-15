Ünlü adalarda deprem korkusu: Türkiye’ye yöneldiler
Ege Denizi’nde yaşanan sismik hareketlilik Yunanistan’da turizmi vurdu. Santorini’de erken rezervasyon iptalleri yaşandı. Sektör temsilcileri, adaları tercih eden turistlerin Türkiye ve Mısır’a kaydığını bunun da erken rezervasyonlara yansıdığını söyledi.
Santorini başta olmak üzere Ege Denizi’ndeki adaları etkileyen deprem fırtınası, tatil için bölgedeki ünlü Yunan adalarını düşünen turistlerin rotasını Türkiye’ye çevirdi.Ege Denizi’nde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Santorini ve Yamurgi gibi adalarda günlük yaşam olumsuz etkilendi.