Ünlü adalarda deprem korkusu: Türkiye’ye yöneldiler

“BU BİR FIRSAT”

Türkiye’nin şu anda bir turizm fırsatı içerisinde olduğunun altını çizen İşler, “Elbette böyle afetlerin olmasını istemeyiz ama başta Santorini olmak üzere depremin yarattığı korku ve insanların bu sene rezervasyonlarını oraya yapmama veya iptal etme eğilimi devam ediyor. Aynı deniz ve güneşi kullandığımız iki ülke olarak rezervasyonların daha çok Bodrum ve Muğla bölgesine kaydığını görüyoruz.” dedi.

İşler, Çeşme’nin yeni destinasyon noktası olarak iyi göründüğünü ve fuarlarda İzmir’i en iyi şekilde tanıtarak daha fazla turisti çekilebileceğini dile getirdi.

Turizmciler olarak tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini anlatan İşler, şöyle devam etti:

“Şu anda adalardan kaçanların Mısır’a ve yeni destinasyon noktası Antalya, Fethiye, Marmaris ile Bodrum’a kaydını görüyoruz. Daha önce Türkiye'ye gelmeyen bu yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans.

Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız.”