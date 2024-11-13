Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile yapmışlar, kıymaya eşek eti koymuşlar

Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. Listeye göre kıymada at ve eşek eti, dönerde dil tespit edildi. Koyun peyniri diye satılan bir ürünün içerisinde koyun sütü olmadığı belirlendi. Listeye zincir marketlerde satılan iki bal markası girdi. Dünyaca ünlü bir alkol şirketinin ürününde de hile bulunduğu bildirildi.

Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile yapmışlar, kıymaya eşek eti koymuşlar - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

NTVPARA HABERLERİ

Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile yapmışlar, kıymaya eşek eti koymuşlar - 2

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 747'ye yükseldi.

Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile yapmışlar, kıymaya eşek eti koymuşlar - 3

12 Kasım itibarıyla güncellenen listede zincir marketlerde satılan iki ünlü bal şirketinin ürünleri dikkat çekti. Abalı ve Balpetek markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile yapmışlar, kıymaya eşek eti koymuşlar - 4

Listeye göre kıymada at ve eşek eti, dönerde dil, kaşar peynirinde bitkisel yağ tespit edildi. Koyun sütünden diye pazarlanan peynirin içerisinde koyun sütü olmaması dikkat çekti.

Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile yapmışlar, kıymaya eşek eti koymuşlar - 5

Ayrıca dünyaca ünlü viski markası Chivas Regal, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında yer aldı.

Üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespit edildiği bildirildi. Şirket, denetlenen viskinin sahteciler tarafından üretilen kopya viski olduğunu iddia etti.

Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile yapmışlar, kıymaya eşek eti koymuşlar - 6
Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile yapmışlar, kıymaya eşek eti koymuşlar - 7
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