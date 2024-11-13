Ünlü şirketler de listede: Bal ve alkolde hile yapmışlar, kıymaya eşek eti koymuşlar
Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. Listeye göre kıymada at ve eşek eti, dönerde dil tespit edildi. Koyun peyniri diye satılan bir ürünün içerisinde koyun sütü olmadığı belirlendi. Listeye zincir marketlerde satılan iki bal markası girdi. Dünyaca ünlü bir alkol şirketinin ürününde de hile bulunduğu bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.