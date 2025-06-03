Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışan memuru ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandı ve ünvanlara göre alınacak zamlı maaşlar belirlenmiş oldu.

Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu? - 1

Mayıs ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memurların 5 aylık ne kadar zam alacağı netleşmiş oldu. Enflasyon Haziran ayına ilişkin olarak eksi açıklanmadığı sürece memur ve memur emeklileri 5 aylık veriye göre yüzde 14 oranında zammı garanti altına aldı.

Bazı ünvanlar ve kademelere ilişkin alınacak zamlı maaşlar da belli oldu.

NTVPARA HABERLERİ

Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu? - 2

Yüzde 14 oranındaki zamma göre polis, öğretmen, hemşire, profesör, memur, başkomiser, vaiz, avukat, araştırma görevlisi, mühendis gibi ünvanların alacağı zamlar belli oldu.

Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu? - 3

MAAŞLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Maaşlar memurların derecesine, öğrenim durumuna, çalıştıkları bölgeye, çocuk sayısına, dil tazminatına kadar birçok sebeple değişiklik gösterebilir. Bu nedenle memurlar hesaplama yaparken mevcut aldıkları maaşın yüzde 14'ünü hesaplamaları daha doğru olacaktır.

Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu? - 4

İşte zamlı maaşlar

Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu? - 5
Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu? - 6
Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu? - 7
Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu? - 8
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