Ünvanlara göre zamlı memur maaşları | Öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar oldu?
Milyonlarca çalışan memuru ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandı ve ünvanlara göre alınacak zamlı maaşlar belirlenmiş oldu.
Mayıs ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memurların 5 aylık ne kadar zam alacağı netleşmiş oldu. Enflasyon Haziran ayına ilişkin olarak eksi açıklanmadığı sürece memur ve memur emeklileri 5 aylık veriye göre yüzde 14 oranında zammı garanti altına aldı.
Bazı ünvanlar ve kademelere ilişkin alınacak zamlı maaşlar da belli oldu.