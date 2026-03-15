Üretim tam 6 kat arttı. Baklavanın başkentinde bayram mesaisi
15.03.2026 12:34
İHA
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, baklavanın başkenti Gaziantep'te üretim yoğunluğu başladı. Bayram öncesi artan talebi karşılamak için üretim kapasitesi 6 katına kadar çıktı.
Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan Gaziantep'le tescillenmişbaklava üretiminde bayram yoğunluğu başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen baklava siparişlerini yetiştirmek için kolları sıvayan Gaziantepli baklava ustaları, vardiya sistemine geçti.
İşletme sahibi Behzat Bozkurt, ustaların hummalı bir şekilde çalıştıklarını ve bayram dolayısıyla çeşitli illerden gelen siparişleri yetiştirebilmek için üretimi 5-6 kat artırdıklarını söyleyerek, günde 5 ton baklava üretimi yaptıklarını ifade etti.
Ramazan bayramı dolayısıyla Gaziantep'te baklava üretiminde ciddi bir yoğunluk yaşandığını söyleyen Bozkurt, "Ramazan Bayramı yaklaşırken Gaziantep'te baklava üretiminde ciddi bir yoğunluk başladı. Biz bayram döneminde vardiyalı sisteme geçtik. Normal günlere göre üretimimiz yaklaşık 5-6 kat artıyor. Şu anda günlük ortalama 5 ton civarında baklava üretimi yapıyoruz ve Türkiye'nin birçok şehrine, aynı zamanda yurt dışına sipariş gönderiyoruz." dedi.
SAHTE BAKLAVAYA DİKKAT!
Bayram öncesi vatandaşların çok ucuz satılan baklavalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan ve gerçek Gaziantep baklavasını farklı kılan en önemli unsurun kullanılan ham maddeler olduğunu söyleyen Bozkurt, "Gerçek Antep baklavasında boz iç Antep fıstığı, kaliteli sade yağ ve pancar şekeri kullanılır. Bunun yanında bu iş ciddi ustalık isteyen bir zanaattır. Bayram döneminde vatandaşlarımızın merdiven altı üretimlere dikkat etmesi gerekiyor. Çok ucuz baklava gördüklerinde mutlaka sorgulasınlar." diyerek uyarıda bulundu.
BAKLAVANIN KİLOSU NE KADAR?
Artan maliyetlerin baklava fiyatlarına da yansıdığını söyleyerek, Gaziantep'te gerçek Antep baklavasının fiyatının ortalama bin 800 TL'den başladığını söyledi.
Bozkurt, "Şu anda Gaziantep'te gerçek Antep baklavasının fiyatı ortalama bin 800 TL civarından başlıyor. Fıstık, sade yağ ve diğer maliyetler ciddi şekilde arttığı için kaliteli baklava belli bir fiyatın altında üretilemez. Bayramlar bizim kültürümüzde tatlıyla güzelleşir. Gaziantep baklavası da bu geleneğin en önemli temsilcilerinden biridir." diye konuştu.