Üretim tam 6 kat arttı. Baklavanın başkentinde bayram mesaisi

Bayram öncesi vatandaşların çok ucuz satılan baklavalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan ve gerçek Gaziantep baklavasını farklı kılan en önemli unsurun kullanılan ham maddeler olduğunu söyleyen Bozkurt, "Gerçek Antep baklavasında boz iç Antep fıstığı, kaliteli sade yağ ve pancar şekeri kullanılır. Bunun yanında bu iş ciddi ustalık isteyen bir zanaattır. Bayram döneminde vatandaşlarımızın merdiven altı üretimlere dikkat etmesi gerekiyor. Çok ucuz baklava gördüklerinde mutlaka sorgulasınlar." diyerek uyarıda bulundu.