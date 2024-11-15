Vale ücretlerine üst sınır geliyor: Uymayana ceza yolda!

İstanbul'da vale ücretleri 1 Ocak itibarıyla sınırlandırılacak. Düzenlemeye göre vale ücretleri 200 ile 500 lira arasında değişecek. Bölgesel farklılıklar dikkate alınarak belirlenen ücretler, hastane, AVM ve otellerde değişiklik gösterecek.

Vale ücretlerine üst sınır geliyor: Uymayana ceza yolda! - 1

İstanbul'un birçok bölgesinde fahiş rakamlara ulaşan vale bedeline üst sınır geliyor.

Valilik kararıyla İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) hazırlatılan tarifelerin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla hayata geçecek.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre düzenleme kapsamında İstanbul üç bölgeye ayrıldı. Vale ücretleri AVM, hastane, otel, restoran ve eğlence merkezlerine göre belirlendi.

Düzenleme İTO'nun kasım ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

NTVPARA HABERLERİ

Vale ücretlerine üst sınır geliyor: Uymayana ceza yolda! - 2

Buna göre azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 200-300 TL, hastanelerde 150-200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 TL ve havalimanlarında ise 500 TL olarak belirlendi.

Azami vale ücretleri, İstanbul’un tamamında 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni tarifeye uymayan işletmeler İstanbul Valiliği tarafından ağır cezalar uygulanacak.

Vale ücretlerine üst sınır geliyor: Uymayana ceza yolda! - 3

İLÇE İLÇE VALE FİYATLARI

İstanbul’daki ilçeler üç farklı bölgeye ayrılacak. Bu bölgelerde uygulanabilecek en yüksek fiyatlar şu şekilde gerçekleşecek:

1. Bölge

Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar

AVM’ler için 300 TL,
Hastaneler için 200 TL,
Otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 400 TL

Vale ücretlerine üst sınır geliyor: Uymayana ceza yolda! - 4

2. Bölge

Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcılar

AVM’ler için 250 TL,
Hastaneler için 150 TL,
Otel, restoran ve eğlence mekanlarında 300 TL

Vale ücretlerine üst sınır geliyor: Uymayana ceza yolda! - 5

3. Bölge

Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli

AVM’lerde 200 TL,
Hastanelerde 150 TL,
Oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde 250 TL

DAHA FAZLA GÖSTER