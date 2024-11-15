Vale ücretlerine üst sınır geliyor: Uymayana ceza yolda!

İLÇE İLÇE VALE FİYATLARI

İstanbul’daki ilçeler üç farklı bölgeye ayrılacak. Bu bölgelerde uygulanabilecek en yüksek fiyatlar şu şekilde gerçekleşecek:



1. Bölge



Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar



AVM’ler için 300 TL,

Hastaneler için 200 TL,

Otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 400 TL