Vale ücretlerine üst sınır geliyor: Uymayana ceza yolda!
İstanbul'da vale ücretleri 1 Ocak itibarıyla sınırlandırılacak. Düzenlemeye göre vale ücretleri 200 ile 500 lira arasında değişecek. Bölgesel farklılıklar dikkate alınarak belirlenen ücretler, hastane, AVM ve otellerde değişiklik gösterecek.
İstanbul'un birçok bölgesinde fahiş rakamlara ulaşan vale bedeline üst sınır geliyor.
Valilik kararıyla İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) hazırlatılan tarifelerin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla hayata geçecek.
Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre düzenleme kapsamında İstanbul üç bölgeye ayrıldı. Vale ücretleri AVM, hastane, otel, restoran ve eğlence merkezlerine göre belirlendi.
Düzenleme İTO'nun kasım ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.