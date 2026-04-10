Valilik uyardı, 15 bin lira cezası var, 20 gün kaldı, PTT'den temin ediliyor
10.04.2026 08:28
Burak Taşçı
İstanbul Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, yıllık işletme cetveline giriş yapmayan işletmelere ceza kesileceğini açıkladı.
Sanayicileri ilgilendiren kararı İstanbul Valiliği açıkladı. Valiliğe bağlı İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Yıllık İşletme Cetveli'ne karşı uyarıda bulundu.
6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5'inci maddesi uyarıca, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin,
bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık İşletme Cetvelini" her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri"
uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları zorunlu kılınmıştı.
UETS KAYDI GEREKİYOR
İşletmelerin yıllık işletme cetvelini girebilmeleri için, PTT'den alınmış aktif UETS (Ulusal Elektronik Tebliğat Sistemi) kaydının bulunması gerekiyor. Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği, 2026 yılı içerisinde 15 bin 29 lira idari para cezası uygulanacak. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri isteniyor.
Ayrıca, 14 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni sanayi sicil tebliğine göre; Sanayi sicil belgesinin geçerliliği, işletme tarafından yıllık işletme cetveli verilmesine bağlandı. Belgenin sağladığı hak ve muafiyetlerden sadece geçerlilik tarihi güncel olan sanayi sicil belgesine sahip işletmeler faydalanacak. Yıllık işletme cetveli verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin sanayi sicil belgesinin geçerliliği olmayacak.
SANAYİ SİCİL BELGESİNİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELER?
Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler, ihraç kayıtlı mal tesliminde KDV terkin/iade uygulaması, kambiyo satışlarında BSMV oranının sıfır olması, sanayi abonesi tarifesinden elektrik faturası ödeme, ihracat kredilerinden yararlanma, kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanma, kamu ihale kanunu kapsamında yerli istekli lehine fiyat gibi avantajlara sahip olacak.