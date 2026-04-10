Valilik uyardı, 15 bin lira cezası var, 20 gün kaldı, PTT'den temin ediliyor

İşletmelerin yıllık işletme cetvelini girebilmeleri için, PTT'den alınmış aktif UETS (Ulusal Elektronik Tebliğat Sistemi) kaydının bulunması gerekiyor. Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği, 2026 yılı içerisinde 15 bin 29 lira idari para cezası uygulanacak. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri isteniyor.

Ayrıca, 14 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni sanayi sicil tebliğine göre; Sanayi sicil belgesinin geçerliliği, işletme tarafından yıllık işletme cetveli verilmesine bağlandı. Belgenin sağladığı hak ve muafiyetlerden sadece geçerlilik tarihi güncel olan sanayi sicil belgesine sahip işletmeler faydalanacak. Yıllık işletme cetveli verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin sanayi sicil belgesinin geçerliliği olmayacak.