Velilerin özel okul çıkmazı: Yüzde 150 artışla milyon lirayı geçiyor

Antalya Özel Okullar Birliği Sözcüsü ve ATSO 48'inci Eğitim Faaliyetleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Kenan Çelik, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde özel okulların fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi.

Özel okullarda en temel gider kaleminin eğitim-öğretim ve yemek bedelleri olduğunu belirten Çelik, “Özellikle ilkokul, ortaokul ihtiva eden okullar, fiyatlara yemeği de ekliyor. Bunun dışında yayın, genel gider, kıyafet ve servis şeklinde diğer giderler var. Bazı okullar servis ücretini okul ücretine dahil ederek fiyat açıklıyor. Bazı okullar velilerle servis firmalarını buluşturuyor. Antalya'da özel okulları ve ücretlerini, servis, kıyafet hariç iki kategoride ayırabiliriz. Yerel okullar dediğimiz birinci grupta fiyatlar 180 bin TL ile 280 bin TL arasında değişiyor. İkinci grup zincir okullarda ise 280 bin TL ile 500 bin TL arasında. Servis ve kıyafet ücretleri ayrı olmak üzere. Bunları KDV dahil rakamlar olarak belirtebiliriz." dedi.