Velilerin özel okul çıkmazı: Yüzde 150 artışla milyon lirayı geçiyor

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAKLAŞIK FİYATLAR
Özel okullarda ücretlendirme; eğitim-öğretim, yemek, genel giderler, kıyafet, ek yayınlar, servis olmak üzere 6 ana gider başlığından oluşuyor.
İstanbul'un yüzde 100, Ankara'nın ise yüzde 60 daha pahalı olduğu Antalya'da fiyatlar yerel ve zincir okullarda şu şekilde:
Eğitim-öğretim yerellerde 130 bin TL-280 bin TL arası. Yemek 80 bin TL- 200 bin TL arası. Genel giderler 20 bin TL-60 bin TL arası. Kıyafet 20 bin TL-60 bin TL arası. Ek yayınlar 25 bin TL-75 bin TL arası. Servis ücreti Antalya'da geçen sene başında 2 bin 500- 4 bin TL aralığındayken nisan ayında yüzde 30 zamla 3 bin 200-5 bin TL bandına yükseldi. Bu yıl ağustos ayında UKOME toplantısında yeni dönemin ücretleri belirlenecek.