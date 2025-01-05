Vergi cezalarında rekor kırıldı
Maliye, kuyumculuk, demir-çelik, turizm, sosyal medya fenomenleri gibi birçok kesime yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Geçen yıl yaklaşık 124 milyar lira vergi tahsilatı ile rekor kırıldı. İzaha davet mekanizması ile artırılan vergi rakamı 2,25 milyar liraya ulaştı. Hazine Maliye Bakanı Şimşek, dürüst mükelleflerin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, geçen yıl gerçekleştirdiği vergi incelemeleri sonucunda, gecikme faizleri hariç 120 milyar lirayla rekor kamu alacağının tahakkuk ettirilmesini sağladı.
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, VDK, geçen yıl boyunca büyük mükellefler, görünür bir geliri olmadan lüks tüketimde bulunanlar, sosyal medya fenomenleri ile IBAN yoluyla vergisiz tahsilat gerçekleştirenler başta olmak üzere, çok sayıda kesime yönelik denetim gerçekleştirmiş, kuyumculuk ve demir-çelik gibi pek çok sektörde de sayım yürütmüştü.
VDK'nin yıl boyunca gerçekleştirdiği denetimler sonuçlarını verdi.