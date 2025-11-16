Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor: Araç alım satımında, emlakta yeni dönem
16.11.2025 12:50
NTV - Haber Merkezi
Meclis'in gündeminde yeni haftada önemli düzenlemeler olacak. Genel Kurul'da turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Vergiye yönelik düzenlemelerin de genel kurula gelmesi bekleniyor.
Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
Teklife göre, Milli Parklar'da çevre sorunu yaratan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar verenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.
Milli Park alanlarında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.
VERGİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de yeni haftada Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.
Teklifle, kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.
Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak.
Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.
Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.
YANLIŞ BEYANA CEZA ARTACAK
Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak.
Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak.
Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.
SİGORTA PRİM DESTEKLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME
Teklifle sigorta prim destekleriyle ilgili de düzenleme yapılıyor.
Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak.
Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak.
Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından dokuz katına yükseltilecek.
Cumhurbaşkanı'na bireysel emeklilik fonlarında yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 50'sine kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de veriliyor.
BÜTÇE MESAİSİ SÜRECEK
Yeni haftada Meclis'in bütçe mesaisi de devam edecek.
Plan ve Bütçe Komisyonunda; İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.
Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.