Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor: Araç alım satımında, emlakta yeni dönem

Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, Milli Parklar'da çevre sorunu yaratan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar verenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Milli Park alanlarında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.