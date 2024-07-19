Vergi paketi Meclis'te: En düşük emekli aylığı artıyor
En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
53 maddelik yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak.
En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.