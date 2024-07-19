Vergi paketi Meclis'te: En düşük emekli aylığı artıyor

En düşük emekli maaşı alanlara 12 bin 500 liralık maaş Ağustos ayında ödenecek. Ayrıca Temmuz ayı için de 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak.

Düzenlemeyle, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor.



Söz konusu artışın bütçeye maliyeti ise 33,2 milyar lira olacak.