Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
13.11.2025 07:41
Burak Taşçı
Kamuya borcu olanları ilgilendiren gecikme faizinde indirim yapıldı. Kamu alacaklarında aylık gecikme faizi bugünden itibaren yüzde 4,5 den 3,7'ye indirildi.
Vergi, harç, SGK borcu bulunanlara ilişkin uygulanan faiz oranında değişikliğe gidildi ve bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kamu alacaklarında önemli faiz indirimi gerçekleşti ve karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Böylece vergi borcu olanlara her ay uygulanan faiz oranı yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'ye geriledi. Kamu borcunu taksitlendirmek isteyenler için de faiz geriledi. Böylece kamuya borcu olanların ödeyecekleri gecikme faizi ve taksitlendirme faizi büyük oranda inmiş oldu.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına uygulanan 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinde yer alan "gecikme zammı" oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5’den yüzde 3,7’ye (yıllık yüzde 54’ten yüzde 44,4’e) düşürüldü.
KAMU BORCU TAKSİTLENDİRME FAİZİ DE DÜŞTÜ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı ve 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılan kamu borcu taksitlendirme talepleri için uygulanan tecil faizi ise yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Kamuya borcu olan ve meblağın büyüklüğü nedeniyle ödeme kabiliyetinin bulunmamasından dolayı hacizlik olan mükellefler bugünden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak daha düşük oranlarla borçlarını taksitlendirip ödemelerini gerçekleştirebilecek.