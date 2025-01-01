Vergi ve harçlar ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezaları ne kadar, yüzde kaç zamlandı? (2025 yeniden değerleme oranı)
Vergi ve harçların ne kadar olduğu, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranının uygulanmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezalarına yeni yılda zam geldi. 2025 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezaları yeniden değerleme oranına göre artış gösterdi. Peki, 2025 vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar oldu?
2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Vergi, harç ve cezalarda yüzde 43,93 oranında artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 2025 vergi ve harçlar ne kadar oldu?
İşte yeni yılın vergi, harç ve cezaları;