Vergi ve harçlar ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezaları ne kadar, yüzde kaç zamlandı? (2025 yeniden değerleme oranı)

Vergi ve harçların ne kadar olduğu, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranının uygulanmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezalarına yeni yılda zam geldi. 2025 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezaları yeniden değerleme oranına göre artış gösterdi. Peki, 2025 vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar oldu?

Vergi ve harçlar ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezaları ne kadar, yüzde kaç zamlandı? (2025 yeniden değerleme oranı) - 1

2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Vergi, harç ve cezalarda yüzde 43,93 oranında artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 2025 vergi ve harçlar ne kadar oldu?

İşte yeni yılın vergi, harç ve cezaları;

NTVPARA HABERLERİ

Vergi ve harçlar ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezaları ne kadar, yüzde kaç zamlandı? (2025 yeniden değerleme oranı) - 2

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI ARTTI

Pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43,93 oranında artıyor.

Buna göre 6 aylık pasaport 2 bin 359 lira,
1 yıllık pasaport 3 bin 449 lira,
2 yıllık pasaport 5 bin 631 lira,
3 yıllık pasaport 8 bin lira,
10 yıllık pasaport da 11 bin 274 lira olacak.

A sınıfı ehliyet harcı bin 883 liraya, B sınıfı ehliyet harcı da 5 bin 678 liraya yükselecek.

Vergi ve harçlar ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezaları ne kadar, yüzde kaç zamlandı? (2025 yeniden değerleme oranı) - 3

IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin kayıt harcı 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.

Vergi ve harçlar ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezaları ne kadar, yüzde kaç zamlandı? (2025 yeniden değerleme oranı) - 4

TRAFİK CEZALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından bugünden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.

Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takanlara ve kullananlara, ilk seferde 138 bin 172 lira, bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda ise 276 bin 345 lira ceza kesilecek.

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lirayla cezalandırılacak.

Emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapanlar, 9 bin 267 lira cezayla karşılaşacak.

Engellilerin araçları için ayrılan alanlara park edenlere ise 1986 lira ceza kesilecek.

Vergi ve harçlar ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezaları ne kadar, yüzde kaç zamlandı? (2025 yeniden değerleme oranı) - 5

MTV ARTIRILDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı.

Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.

Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan
ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak.

Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan
ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si de 10 bin 112 liraya çıkacak.

Vergi ve harçlar ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, IMEI kaydı ve trafik cezaları ne kadar, yüzde kaç zamlandı? (2025 yeniden değerleme oranı) - 6

VERGİ DİLİMLERİ GÜNCELLENDİ

2025 vergi dilimleri de belli oldu.

İlk dilim olan 158 bin liraya kadar gelirden yüzde 15,
330 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 20,
800 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 27,
4 milyon 300 bin liraya kadar olan gelirden ise yüzde 35 vergi alınacak.

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