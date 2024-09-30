Vergide yeni yol haritası belli oldu

Ağustos ayında yürürlüğe giren vergi paketiyle mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi yüzde 10 olarak belirlendi. Mükelleflerin beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark çıkan işletmeler izaha davet edilecek.



Çok uluslu şirketlerin vergi oranı yüzde 15 oldu. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan projelerden alınan kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldı.