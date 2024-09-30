Vergide yeni yol haritası belli oldu
Ekonomi yönetiminin vergide yeni yol haritası belli oldu. Buna göre bir önceki dönemde yasalaşan vergi düzenlemesinin sonuçları incelenecek. Vergi düzenlemelerinin bütçeye etkileri ölçülecek. Bu süreçte yeni vergi düzenlemesi yapılmayacak.
Ekonomide yeni vergi düzenlemesi geleceğine yönelik beklentiler artarken, hükümetten peş peşe açıklamalar geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da borsa ve kripto vergilerinin gündemden düştüğünü söyledi.