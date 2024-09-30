Vergide yeni yol haritası belli oldu

Ekonomi yönetiminin vergide yeni yol haritası belli oldu. Buna göre bir önceki dönemde yasalaşan vergi düzenlemesinin sonuçları incelenecek. Vergi düzenlemelerinin bütçeye etkileri ölçülecek. Bu süreçte yeni vergi düzenlemesi yapılmayacak.

Vergide yeni yol haritası belli oldu - 1

Ekonomide yeni vergi düzenlemesi geleceğine yönelik beklentiler artarken, hükümetten peş peşe açıklamalar geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da borsa ve kripto vergilerinin gündemden düştüğünü söyledi.

Yeni vergiler gelecek mi? Bakan Şimşek, ABD'de mesajı verdi

NTVPARA HABERLERİ

Vergide yeni yol haritası belli oldu - 2

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre hükümetin vergide yol haritası belli oldu.

Buna göre öncelikle ağustos ayında yürürlüğe giren vergi düzenlemesinin sonuçları incelenecek. Yapılan düzenlemelerin bütçeye etkileri ölçülecek.

Vergide yeni yol haritası belli oldu - 3

Eş zamanlı olarak kayıt dışılıkla mücadelenin etkileri görülecek. Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen düzenlemeler bunları güçlendirecek.

Sistemde, vergi verme alışkanlığıyla ilgili bir uyum sürecinin oluşturulmasını sağlayacak adımlar atılacak.

Vergide yeni yol haritası belli oldu - 4

Bu süreçte yeni vergi düzenlemeleri askıya alınacak, mevcut düzenleme ve uygulamalar yakından izlenecek.

Hacmi büyük kalemler tespit edilerek, yeni vergi kanununa ihtiyaç olup olmadığının kararına varılacak.

Vergide yeni yol haritası belli oldu - 5

Ağustos ayında yürürlüğe giren vergi paketiyle mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi yüzde 10 olarak belirlendi. Mükelleflerin beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark çıkan işletmeler izaha davet edilecek.

Çok uluslu şirketlerin vergi oranı yüzde 15 oldu. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan projelerden alınan kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

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