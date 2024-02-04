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Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi: Rota değişikliği beklenmiyor

Merkez Bankası'ndaki sürpriz görev değişikliği sonrası yabancı bankalardan peş peşe değerlendirmeler geldi. Yabancı bankalar, para politikasında değişiklik beklemediklerini açıkladı.

Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi: Rota değişikliği beklenmiyor - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan getirildi. TCMB'deki değişikliğin ardından gözler piyasanın vereceği tepkiye çevrildi. 

Bu arada sürpriz değişik sonrası yabancı bankalar ilk değerlendirmelerini yayınladı. Önde gelen bankalar, TCMB'de rota değişikliği beklemediklerini ve Karahan'ın doğru bir seçim olduğuna vurgu yaptı.

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Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi: Rota değişikliği beklenmiyor - 2

Morgan Stanley, TCMB’nin Fatih Karahan döneminde geleneksel para politikasını sürdürmesini beklediklerini kaydetti. Banka, değişimin TCMB'de politika yönünde bir değişikliğe işaret etmediğini bildirdi. Karahan döneminde enflasyonla mücadeleye öncelik verilmesinin beklendiği kaydedildi.

Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi: Rota değişikliği beklenmiyor - 3

HSBC, Merkez Bankası'ndaki değişime ilişkin yayımladığı notunda, “Başkanlık değişiminin para politikası üzerinde değişikliğe yol açmasını beklemiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Banka, politika faizinin bu yıl boyunca sabit kalmasını beklediklerini kaydetti.

Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi: Rota değişikliği beklenmiyor - 4

JPMorgan, TCMB'deki değişim olumlu bir karar olduğunu belirtti. Bankadan yapılan açıklamada, “Para Politikası Kurulu'nun artık daha şahin olabileceği yönündeki görüşümüz nedeniyle liderlik değişikliğini enflasyonun düşürülmesi ve Türk Lirası açısından olumlu görüyoruz” denildi. Banka, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalmasını beklediklerini açıkladı.

Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi: Rota değişikliği beklenmiyor - 5

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atama kararı öncesi yaptığı paylaşımda, "Yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek, geçen hafta yaptığı açıklamasında, ekonomi programının geçici bir heves olmadığını söylemişti.

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