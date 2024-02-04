Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi: Rota değişikliği beklenmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan getirildi. TCMB'deki değişikliğin ardından gözler piyasanın vereceği tepkiye çevrildi.

Bu arada sürpriz değişik sonrası yabancı bankalar ilk değerlendirmelerini yayınladı. Önde gelen bankalar, TCMB'de rota değişikliği beklemediklerini ve Karahan'ın doğru bir seçim olduğuna vurgu yaptı.