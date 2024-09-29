Yabancı kripto para platformları için geri sayım: Son tarih 2 Ekim
Türkiye’deki kullanıcılara hizmet veren yabancı kripto para platformlarının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) faaliyet izni alması gerekiyor. Yabancı kripto para platformları için izin süresi 2 Ekim’de dolacak. Şimdiye kadar 80 kurum, SPK’ya başvurdu. Başvurmayan kurumlar, bazı hizmetlerini bu tarihten itibaren sonlandırmak zorunda kalacak.
Türkiye’de yerleşik kişilere hizmet veren ve faaliyet izni için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurmayan yabancı kripto para platformlarının, ülkedeki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini 2 Ekim’e kadar sonlandırması zorunluluğu bulunuyor.