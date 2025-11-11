Yağmur yağınca ortaya çıkıyor, kendiliğinden yetişiyor: Tezgahta kilosu 350 TL
11.11.2025 10:45
Son Güncelleme: 11.11.2025 10:45
İHA
Yöre halkının geçim kaynağı olan “Kanlıca”nın kilogram fiyatı 350 liraları buluyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çam ağaçlarının altında şimşek ve gök gürültüsünden sonra çıkan mantarlar vatandaşların geçim kaynağı oldu.
Kumluca ilçesinde ormanlık alanda doğal olarak yetişen Kanlıca (Yöresel Tabiri ile) çam mantarları yöre halkının geçim kaynağı oluyor.
Her yıl Kasım ve Aralık aylarında yağmurların yağmasıyla kendiliğinden yetişen mantarlar yaklaşık 1 ay boyunca yörede yaşayan vatandaşların hem geçim kaynağı hem de vazgeçilmez yiyeceği oluyor.
Dağlardan topladıkları mantarları şehir meydanında satan vatandaşlar ilk yetişen mantarları 500 TL sattıklarını belirterek ormanda mantarlar çoğaldıkça fiyatların düştüğünü söylediler.
Ormandan mantar toplayıp ilçe meydanında satan Osman Günay, "Bazı bölgelerde Kanlıca mantarı diyorlar. Bizim bölgede Çıntar da diyorlar. Ekmek parası çıkarıyoruz. Bugün için 350 ile 450 TL arasında satılıyor" dedi.
Bir başka mantar satıcısı İlkay Öncel ise; "Kumluca'nın yerel bir yetişen mantarı bu. Ormanlarda çıkıyor. Kendi haline büyüyor. Çok doğal çok lezzetli bir yiyeceğimiz. Kavurması olur. Kızartması olur. Kebabı olur. Her türlü yemeği olur. 350 TL kilosu." dedi.
Durmuş Ergül. "Bu Allah tarafından ormanda çam ağaçlarının altında çıkar. Bir ay sürer. Topluyoruz, toplayanlardan alıyoruz. 500 TL'den başladı, şu an 300 TL. Ormanda çoğaldıkça fiyatlar düşüyor. Geçen sen Türkiye'nin hiçbir yerinde mantar çıkmadı. Gök gürültüsü olunca yağmur ne kadar çok yağarsa rutubet olursa mantar o kadar çok çıkıyor." dedi.
Aslı Uysal, "İlçeye bağlı Karacaören, Yenikışla köylerinden bu mantarları topluyoruz. Çam mantarı bunlar. Çam ağaçlarının dibindeki porların (küflenmiş çürümüş çam yaprakları) altında yetişiyor. Yağmur yağınca şimşek ve göl gürültüsüyle çıkıyor." dedi.