Yağmur yağınca ortaya çıkıyor, kendiliğinden yetişiyor: Tezgahta kilosu 350 TL

Ormandan mantar toplayıp ilçe meydanında satan Osman Günay, "Bazı bölgelerde Kanlıca mantarı diyorlar. Bizim bölgede Çıntar da diyorlar. Ekmek parası çıkarıyoruz. Bugün için 350 ile 450 TL arasında satılıyor" dedi.

Bir başka mantar satıcısı İlkay Öncel ise; "Kumluca'nın yerel bir yetişen mantarı bu. Ormanlarda çıkıyor. Kendi haline büyüyor. Çok doğal çok lezzetli bir yiyeceğimiz. Kavurması olur. Kızartması olur. Kebabı olur. Her türlü yemeği olur. 350 TL kilosu." dedi.