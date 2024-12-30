Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ BEKLENİYOR?

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ve yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.



Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.



Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor.



Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.