Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. Emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon etkisiyle oluşan zam, kök maaşlara yansıyacak. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 3 milyon 700 bin kişinin refah seviyesinde değişiklik olmayacak. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Çalışma Bakanı Işıkhan, enflasyon oranı belli olduktan sonra çalışma yapacaklarını açıkladı. İşte en düşük emekli maaşında son gelişmeler... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli, maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranı kadar artıyor.
Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile birlikte kesinleşecek. Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.