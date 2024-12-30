Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. Emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon etkisiyle oluşan zam, kök maaşlara yansıyacak. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 3 milyon 700 bin kişinin refah seviyesinde değişiklik olmayacak. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Çalışma Bakanı Işıkhan, enflasyon oranı belli olduktan sonra çalışma yapacaklarını açıkladı. İşte en düşük emekli maaşında son gelişmeler... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - 1

Milyonlarca emekli, maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranı kadar artıyor.

Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile birlikte kesinleşecek. Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.

NTVPARA HABERLERİ

Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Hükümetten en düşük emekli aylığında artış için çalışma yapılacağının sinyali geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - 3

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ BEKLENİYOR?

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ve yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.

Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - 4

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

Dolayısıyla zam oranı, temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük aylığı etkilemiyor.

Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları belirlenen rakama tamamlanıyor. 

Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - 6

Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

Dolayısıyla en düşük aylığın güncellenmemesi halinde 3 milyondan fazla kişinin refah seviyesinde değişiklik olmayacak.

Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - 7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

En düşük emekli aylığının 14 bin ile 15 bin lira aralığında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon emekliyi etkiliyor: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? - 8

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor.

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