Yalnız yaşayanların en fazla olduğu il. Türkiye'deki tek kişilik haneler
11.02.2026 12:18
AA
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. Hane halkı sayısında yalnız yaşayan kişilerin oranının artması dikkat çekti.
TÜİK'in açıkladığı nüfus verilere göre Türkiye'de yalnız yaşayan kişi sayısı giderek artıyor. Verilerde hane halkı sayısı geçen yıl itibarıyla 26 milyon 977 bin 795 olarak açıklandı. Türkiye'de, tek kişilik hane sayısı ise 2026 yılından b u yana sürekli artış gösteriyor. Bu verideki en büyük sıçrama ise pandemi yıllarında yaşandı.
Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı.
YALNIZLIK ARTIYOR
2025 yılında tek yaşayanların sayısı, 201 bin 781 artışla 5 milyon 523 bin 321'e yükseldi. 2016'da 3 milyon 316 bin 894 olan tek kişilik hane halkı verisinin oldukça yükseldiği görüldü. Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı, yüzde 66,5 artış gösterdi.
YALNIZ YAŞAYANLAR BÜYÜKŞEHİRDE
Yalnız yaşamını sürdürenlerin yarısından fazlası büyükşehirlerde yaşıyor. Yalnız yaşayanların il bakımından dağılışı şu şekilde;
İstanbul'da 981 bin 614 kişi
Ankara'da 400 bin 484 kişi
İzmir'de 375 bin 380 kişi
Antalya'da 206 bin 905 kişi
Bursa'da 192 bin 914 kişi yalnız yaşıyor.
Yalnız yaşayanların en az olduğu il ise 6 bin 128 kişiyle Bayburt oldu.