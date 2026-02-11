Yalnız yaşayanların en fazla olduğu il. Türkiye'deki tek kişilik haneler

TÜİK'in açıkladığı nüfus verilere göre Türkiye'de yalnız yaşayan kişi sayısı giderek artıyor. Verilerde hane halkı sayısı geçen yıl itibarıyla 26 milyon 977 bin 795 olarak açıklandı. Türkiye'de, tek kişilik hane sayısı ise 2026 yılından b u yana sürekli artış gösteriyor. Bu verideki en büyük sıçrama ise pandemi yıllarında yaşandı.

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı.