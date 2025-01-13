Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu"

Los Angeles'ta günlerdir süren yangınlar binlerce yapıyı kül etti. Yangınlar kaynaklı ekonomik kaybın 150 milyar doları bulabileceği tahmin edildi. Maliyeti 57 milyar doları yangınlar, sigorta sektöründeki derinleşen krizi de gözler önüne serdi.

Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu" - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlar binlerce yapıyı kül etti.

6 gündür süren yangınlarda 24 kişi hayatını kaybederken, 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

NTVPARA HABERLERİ

Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu" - 2

150 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Kullanılamaz hale gelen 12 binden fazla yapının milyonlarca dolarlık mülkler olduğu dikkate alındığında, yangınlar kaynaklı ekonomik kaybın da 150 milyar doları bulabileceği tahmin edildi.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, felaketin maliyetinin 57 milyar doları bulabileceği öngörüsünde bulundu.

Yangının ekonomik boyutu sigorta sektöründeki derinleşen krizi gözler önüne serdi. Uzmanlar, sigorta şirketlerinin bu yangınların yol açtığı kayıpları karşılamakta zorlanabileceğini belirtti.

Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu" - 3

TARİHİN EN MALİYETLİ YANGINI

Mali bilançoyu kesin olarak hesaplamak için henüz çok erken olsa da bölgede devam eden yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerliyor.

JPMorgan, sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceğini tahmin etti.

Yangınların henüz tam olarak kontrol altına alınamaması nedeniyle yol açtığı hasar ile kaybın boyutu da her geçen gün artıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada, Los Angeles'taki yangınların neden olduğu tüm masrafların tamamını 6 ay boyunca karşılayacaklarını duyurmuştu.

Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu" - 4

SİGORTA ŞİRKETLERİ TARTIŞILIYOR

Eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan şirketlerin yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri de yangınlar sonrasında kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Bölgedeki mülk sahipleri, son aylarda bazı büyük sigorta şirketlerinin etkilenen bölgelerde yangın kapsamından çekildiğini bildirdi.

Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu" - 5

POLİÇELER DURDURULDU

Ülke basınında yer alan haberlerde, pazar payına göre en büyük 12 sigorta şirketinden 7'sinin eyalette yeni poliçe düzenlemeyi durdurduğu veya kısıtladığı ileri sürüldü.

Yangınlar başlamadan önce California'daki 7 evden 1'inin asgari yangın sigortası sağlayan plana dahil olduğu belirtilirken, bir sigorta şirketinin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla on binlerce müşterinin sigortasını iptal ettiği kaydedildi.

Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu" - 6

Eyaletin en büyük konut sigortacılarından State Farm General, geçen yıl mart ayında, 30 bin ev sahibi için sigorta yenilemeyeceğini duyurdu.

Chubb ve iştirakleri ile Allstate de yüksek yangın riski taşıyan bölgelerde yüksek değerli evler için yeni poliçe düzenlemeyi durduran sigorta şirketleri arasında yer aldı.

Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu" - 7

YANGIN MAĞDURLARI GÜVENCESİZ

Yangınlardan önce sigorta şirketlerinin konut sigortalarını yenilememesi, bölgede birçok yangın mağdurunu kayıplarını karşılayacak sigorta güvencesinden mahrum bıraktı.

Yüksek emlak fiyatları ve belirsiz bir sigorta ortamına sahip, felaketlere meyilli eyaletteki büyük mülk hasarının gelecekte sigorta poliçelerine erişimi daha zor hale getirebileceği tahmin ediliyor.

Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu" - 8

SİGORTA HİSSELERİ DARBE ALDI

Yangınlarda sigortalı zararlar açısından en fazla risk altında olan sigorta şirketlerinden Allstate, Chubb ve Travelers'ın hisselerindeki düşüş öne çıktı.

ABD'nin büyük sigorta şirketlerinden Travelers'ın hisseleri cuma günü yüzde 4,3, Chubb'ın hisseleri yüzde 3,4 ve Allstate'in hisseleri yüzde 5,6 değer kaybetti.

Ayrıca, American International Group'un hisseleri yüzde 1,3 ve Mercury General'ın hisseleri yaklaşık yüzde 20 düştü.

Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu" - 9
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