Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu"
Los Angeles'ta günlerdir süren yangınlar binlerce yapıyı kül etti. Yangınlar kaynaklı ekonomik kaybın 150 milyar doları bulabileceği tahmin edildi. Maliyeti 57 milyar doları yangınlar, sigorta sektöründeki derinleşen krizi de gözler önüne serdi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlar binlerce yapıyı kül etti.
6 gündür süren yangınlarda 24 kişi hayatını kaybederken, 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.