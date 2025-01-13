Yangın felaketi sigorta krizini alevlendirdi: "Şirketler poliçeleri durdurdu"

TARİHİN EN MALİYETLİ YANGINI

Mali bilançoyu kesin olarak hesaplamak için henüz çok erken olsa da bölgede devam eden yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerliyor.

JPMorgan, sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceğini tahmin etti.



Yangınların henüz tam olarak kontrol altına alınamaması nedeniyle yol açtığı hasar ile kaybın boyutu da her geçen gün artıyor.



ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada, Los Angeles'taki yangınların neden olduğu tüm masrafların tamamını 6 ay boyunca karşılayacaklarını duyurmuştu.