Yapı Kredi Emekli Banka Promosyonu Kampanyası 2025: Mayıs ayı Yapı Kredi emekli banka promosyonu ne kadar?

Maaşı 0-9.999 TL arasında olanlar 11.250 TL promosyon ödemesi alabilecek.



Maaş tutarı 10.000 TL - 14.999 TL olanlar 15 bin lira promosyondan yararlanabilir.



Maaş tutarı 15 bin ile 19 bin lira arasında olanlar ise 17.500 lira promosyondan faydalanabilir.



20 bin lira ve üzerinde maaş alanlar ise 20 bin liraya kadar promosyon ödemelerinden yararlanabilir.