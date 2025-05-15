Yapı Kredi Emekli Banka Promosyonu Kampanyası 2025: Mayıs ayı Yapı Kredi emekli banka promosyonu ne kadar?

Mayıs ayında birçok özel banka banka promosyonu kampanyalarını güncelledi. Maaşlarını taşıyan ve 3 yıl boyunca Yapı Kredi bankasından alma taahhüdü veren SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor. Yapı Kredi maaş promosyonları 25 bin liraya kadar çıkıyor. Maaş aralığına göre promosyon ödemeleri farklılık gösteriyor. Peki Yapı Kredi emekli banka promosyonu 2025 ne kadar, kaç TL? İşte, Emekli banka promosyonu kampanyasında son durum…

Yapı Kredi Emekli Banka Promosyonu Kampanyası 2025: Mayıs ayı Yapı Kredi emekli banka promosyonu ne kadar? - 1

Yapı Kredi emekli banka promosyonu başvuruları yoğun ilgi görüyor. Maaş promosyon ödemelerinin yanı sıra fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması,dijital aktiflik durumunda promosyon ödemeleri artış gösteriyor. Yeni emekli olanların yanı sıra maaşlarını farklı bankalardan alanlarda promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Maaş taşıma işlemleri şubeler üzerinden e-Devlet aracılığıyla veya mobil internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte, Yapı Kredi Emekli Promosyonu kampanyası detayları…

NTVPARA HABERLERİ

Yapı Kredi Emekli Banka Promosyonu Kampanyası 2025: Mayıs ayı Yapı Kredi emekli banka promosyonu ne kadar? - 2

YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KAMPANYASI 2025 

Yapı Kredi emekli banka promosyonu kampanyası güncellendi. Maaşlarını 31 Mayıs 2025 tarihine kadar Yapı Kredi’ye taşımak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri nakit promosyonlardan yararlanabilecek.

Maaşlarını taşıyanlar fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaamması ve dijital aktiflik gibi kriterleri yerine getirdiği takdirde ek ödüllerden yararlanabilecek.

Yapı Kredi Emekli Banka Promosyonu Kampanyası 2025: Mayıs ayı Yapı Kredi emekli banka promosyonu ne kadar? - 3

Maaşı 0-9.999 TL arasında olanlar 11.250 TL promosyon ödemesi alabilecek.

Maaş tutarı 10.000 TL - 14.999 TL olanlar 15 bin lira promosyondan yararlanabilir.

Maaş tutarı 15 bin ile 19 bin lira arasında olanlar ise 17.500 lira promosyondan faydalanabilir.

20 bin lira ve üzerinde maaş alanlar ise 20 bin liraya kadar promosyon ödemelerinden yararlanabilir.

Yapı Kredi Emekli Banka Promosyonu Kampanyası 2025: Mayıs ayı Yapı Kredi emekli banka promosyonu ne kadar? - 4

Bankadan yapılan açıklamada “ 15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır. “ ifadeleri yer aldı.

Yapı Kredi Emekli Banka Promosyonu Kampanyası 2025: Mayıs ayı Yapı Kredi emekli banka promosyonu ne kadar? - 5
DAHA FAZLA GÖSTER