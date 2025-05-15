Yapı Kredi Emekli Banka Promosyonu Kampanyası 2025: Mayıs ayı Yapı Kredi emekli banka promosyonu ne kadar?
Mayıs ayında birçok özel banka banka promosyonu kampanyalarını güncelledi. Maaşlarını taşıyan ve 3 yıl boyunca Yapı Kredi bankasından alma taahhüdü veren SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor. Yapı Kredi maaş promosyonları 25 bin liraya kadar çıkıyor. Maaş aralığına göre promosyon ödemeleri farklılık gösteriyor. Peki Yapı Kredi emekli banka promosyonu 2025 ne kadar, kaç TL? İşte, Emekli banka promosyonu kampanyasında son durum…
Yapı Kredi emekli banka promosyonu başvuruları yoğun ilgi görüyor. Maaş promosyon ödemelerinin yanı sıra fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması,dijital aktiflik durumunda promosyon ödemeleri artış gösteriyor. Yeni emekli olanların yanı sıra maaşlarını farklı bankalardan alanlarda promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Maaş taşıma işlemleri şubeler üzerinden e-Devlet aracılığıyla veya mobil internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte, Yapı Kredi Emekli Promosyonu kampanyası detayları…