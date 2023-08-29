Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 3 gün
Yeniden yapılandırma olarak da bilinen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için son dönemece girildi. Yeniden yapılandırdığı borçlarının ilk 2 taksitini ödemeyenler veya eksik yatıranlar hesaplanan tutarın tamamını gecikme zammıyla 31 Ağustos'a kadar öderse yeniden yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. Öte yandan ek motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti de ay sonuna kadar yatırılabilecek.
Yeniden yapılandırma kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksitini ödemeyen veya eksik ödeyenler, 31 Ağustos'a kadar tanınan imkandan yararlanabilecek.