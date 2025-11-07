Yargıtay'dan ev sahiplerine kötü haber. Kiracı haklı bulundu

Kanunda yer alan ancak ilk derece mahkemesi hakimi tarafından dikkate alınmayan belirli süreli kira kontratlarında süre bitiminden sonra tahliye davası açılması gerekliliği oldu. Kira kontratı 15 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı ve dava 1 Aralık 2023 tarihinde açıldı. 5 yıllık olan kontratın süresinin dolmamasından dolayı ilk derece mahkemesinin verdiği karar usul ve yasaya aykırı bulundu.