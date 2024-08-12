Yarısı Bizden Kampanyası’nda merak edilen sorular ve yanıtları: Başvuru nasıl yapılır, ödemeler ne zaman başlayacak?
Yarısı Bizden Kampanyası yeniden başlıyor. İstanbul’da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında uygulanacak kampanyaya ilişkin merak edilen sorular Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandı. İşte, Yarısı Bizden Kampanyası’na nasıl başvuru yapılacağından, ön proje şartlarına; ne kadar hibe alınabileceğinden, ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılabileceğine ilişkin sorular ve yanıtları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki Yarısı Bizden Kampanyası’nın ayrıntılarına ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar bize durmak yok. İstanbul’da Yarısı Bizden’de yeni dönemi başlattık.” ifadelerini kullandı.