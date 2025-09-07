Yasak bitti, sezon açıldı... Tezgahlar istavritle doldu "Bu sene bolluk var"

"SEZON AÇILIŞINI İSTAVRİTLE YAPTIK"

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, ilk haftalarda istavritin bol avlandığını belirterek, “Geçen sene palamutla bu sene de istavritle sezona açılış yaptık. İlk avlanan balıklar; istavrit, mezgit ve hamsi oldu. Kilosu 100 TL olan istavrit şu an vatandaşların ilk tercihi oluyor. Bu sene palamut olmadı. İstavritin yanında ekim ayının ortalarından sonra yerli hamsi çıkmaya başlar." diye konuştu.

"HAMSİ SEZONUNU BEKLİYORUZ"

Müşteri Yücel Yazıcı da hamsini tezgahlar gelmesini beklediğini ifade ederek, "Fiyatlar biraz ortalamanın üzerinde ama yine de balık ihtiyacımızı karşılayacak. Hamsi ve istavrit sık tercih ettiğim balıklar arasındadır. Bugün mezgit deneyeceğim. Hamsiyi bekliyoruz, sezondan umutluyuz." dedi.