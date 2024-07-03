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Yaşlılık maaşına zam oranı belli oldu: 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2024 Haziran enflasyon oranının belli olması ardından ile gözler yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemelerine çevrildi. 2024'ün 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren 65 yaş aylıklarına da zam yapılacak. Peki, zam ardından 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Yaşlılık maaşına zam oranı belli oldu: 65 yaş aylığı ne kadar oldu? - 1

Memur ve emekli maaş zammıyla birlikte Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

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Yaşlılık maaşına zam oranı belli oldu: 65 yaş aylığı ne kadar oldu? - 2

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2024'te 65 yaş aylığı için belirlenen yeni tutarlar, son açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda belirlendi. Güncelleme sonrası önceki aylarda 3504,84 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, yapılan zamla birlikte 4180,6 TL'ye yükseldi.

Yaşlılık maaşına zam oranı belli oldu: 65 yaş aylığı ne kadar oldu? - 3

65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

Yaşlılık maaşına zam oranı belli oldu: 65 yaş aylığı ne kadar oldu? - 4

65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmekte.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

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