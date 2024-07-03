Yaşlılık maaşına zam oranı belli oldu: 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
2024 Haziran enflasyon oranının belli olması ardından ile gözler yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemelerine çevrildi. 2024'ün 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren 65 yaş aylıklarına da zam yapılacak. Peki, zam ardından 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Memur ve emekli maaş zammıyla birlikte Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.