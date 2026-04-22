Yatırımcılar dikkat, takas tarihleri değişiyor. 23 Nisan'da (yarın) Borsa İstanbul açık mı/kapalı mı?
22.04.2026 13:10
Aydın Kayar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarının yanı sıra finans piyasalarında da işlem trafiği duracak. Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
23 Nisan 2026 Perşembe günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul'un açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Bu tarihte hisse senedi, VİOP ve diğer piyasalar işlem görmeyecek. Yatırımcıların, resmi tatil öncesinde işlem takvimini dikkatle incelemeli ve pozisyonlarını buna göre planlaması gerekiyor. Peki, 23 Nisan Perşembe günü (yarın) Borsa İstanbul açık mı/kapalı mı?
BORSA İSTANBUL 23 NİSAN'DA AÇIK MI?
Borsa İstanbul (BİST), Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil takvimi kapsamında 23 Nisan'da işlem görmeyecek. 23 Nisan Perşembe gününün resmi tatil olması sebebiyle Borsa İstanbul’da pay piyasaları ve borçlanma araçları piyasaları kapalı olacak.
Bu süre zarfında BİST bünyesinde hiçbir seans gerçekleştirilmeyecek, alım-satım işlemleri yapılamayacak.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa yatırımcıları için tatil günleri sadece işlemlerin durması değil, aynı zamanda takas (valör) tarihlerinin kayması anlamına gelir. 23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle nakit akışı şu şekilde gerçekleşecek:
Borsada 21 Nisan Salı günü yapılan işlemlerin takası 24 Nisan Cuma günü, 22 Nisan Çarşamba işlemlerin takası 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.