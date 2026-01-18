Yatırımcısı merak içinde takip ediyor. Altın, dolar, gümüş işte haftanın kazanç şampiyonları

18.01.2026 09:32

Dilara Civelek

Piyasalar jeopolitik gerilimlerin gölgesinde şekillenmeye devam ediyor. Kimi yatırım araçları yatırımcısına kazandırırken kimileri de kaybettirdi.

GRAM ALTIN
Gram altın 12 Ocak'ta haftayı 6 bin 380 liradan açtı. Haftalık grafiğinde dalgalı seyir gösteren gram altın haftayı 6 bin 375 liradan kapattı. Yaşanan düşüş yatırımcısına bu haftalık yüzde 0,7 oranında bir kayıp yaşattı. 

ONS ALTIN 1
Gram altında yaşanan değişim ons altında da gözlemlendi. 12 Ocak'ta haftayı 4 bin 593 dolardan açan ons altın güçlü bir çıkış ivmesi yakalayamadı. Ons altın haftalık piyasayı 4 bin 585 dolardan kapattı. Ons altın bu hafta yatırımcısına yüzde 0,17 oranında kaybettirdi. 

GRAM GÜMÜŞ 2
Güneş enerji sistemlerinin ve elektirikle araçların artmasıyla son yıllarda yoğun talep gören gümüş piyasadaki yerini sağlamlaştırıyor. Gümüş haftayı 115,73 liradan açtı. Yüzde 6,9 oranında bir yükseliş yakaladı. Haftalık piyasada kapanışını 123,76 liradan yaptı.

TRUMP'IN HAMLELERİYLE DOLAR 3
ABD Başkanı Donald Trump, jeopolitik gerilimlere neden olması ve FED Başkanıyla yaşadığı olumsuz durumlarla piyasalarda etki bıraktı. 12 Ocak'ta haftayı 43,11 liradan açan dolar yatırımcısını az da olsa sevindirdi. Haftalık olarak yüzde 0,37 oranında bir yükselişle piyasayı 43,27 liradan kapattı.

EURO 4
Euro yatırımcısı bu hafta piyasalardaki dalgalanmadan az da olsa etkilendi. 12 Ocak'ta 50,33 liradan açılış yapan Euro yatırımcısına yüzde 0,25 oranında kaybettirerek 50,20 liraya geriledi.

YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ 5
Borsa İstanbul bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürdü. Neredeyse her gün rekor açılış gerçekleşen haftada yüzde 3,26 oranında artış gerçekleşti. Bist 100 endeksi 12 Ocak'ta açılışını 12 bin 267 puandan yapmıştı. Yükselişi yakalayan BIST 100 endeksi piyasayı 12 bin 668 puanla kapattı. Borsa İstanbul bu hafta yatırımcısını memnun etti. 