Yatırımcısı merak içinde takip ediyor. Altın, dolar, gümüş işte haftanın kazanç şampiyonları

ABD Başkanı Donald Trump, jeopolitik gerilimlere neden olması ve FED Başkanıyla yaşadığı olumsuz durumlarla piyasalarda etki bıraktı. 12 Ocak'ta haftayı 43,11 liradan açan dolar yatırımcısını az da olsa sevindirdi. Haftalık olarak yüzde 0,37 oranında bir yükselişle piyasayı 43,27 liradan kapattı.