Yemek kartı ile alışveriş yapanlardan prim kesintisi yapılacak mı? Milyonlarca kişinin beklediği açıklama geldi

Piyade şunları söyledi:

“SGK, yemek kartlarında çalışan ve işveren lehine olan ve 2022 öncesinde geçerli olan yemek kartlarını primden tamamen istisna eden uygulamaya geçmiştir.

31 Aralık 2024’te yayınlanan genelgenin 2.1.4 maddesinde açıkça ifade edildiği gibi ‘nakit veya nakit yerine geçecek şekilde’ ifadesiyle paranın ikamesi gibi tüm ödemelerde kullanılabilir olması, sınırlama olmaması, tüm banka poslarında ve tüm sektörlerde geçerli olması ifade edilmektedir.”

Yemek kartlarının banka poslarında ve ATM’lerde kullanılamayacağını belirten Piyade, “Kapalı bir networkte yalnızca restoran, pastane, market, büfe gibi yemek ve tüketime hazır gıda noktalarının anlaşmalı olan bir kısmında geçerlidir.” bilgisini paylaştı.