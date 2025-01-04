Yemek kartı ile alışveriş yapanlardan prim kesintisi yapılacak mı? Milyonlarca kişinin beklediği açıklama geldi
Yemek kartı ile market alışverişi yapanlardan prim kesintisi yapılacak mı? İş yerleri tarafından yemek harcamaları için verilen kartlarla market ihtiyaçlarını karşılayan milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını merak ediyor. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, çalışanları ve işvereni sıkıntıya sokacak, gıda alımını engelleyecek bir düzenleme olmadığını söyledi.
Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Piyade, SGK tarafından yapılan son düzenlemenin, bugünün ekonomik şartlarında çalışanları ve işvereni sıkıntıya sokacak, gıda alımını engelleyecek bir düzenleme olmadığını vurguladı.