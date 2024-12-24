Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi! İşte 2025 işsizlik maaşı, GSS prim ödemesi ve stajyer maaşı

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTTI

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında işsizlik ödeneği geliyor. İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.



2025 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için (işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde) işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi. En yükseği ise 20 bin 644,86 TL şeklinde uygulanacak.