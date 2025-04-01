Yeni evlenecekler dikkat! Mobilyaya yüzde 50'ye varan indirim geliyor
Yeni evlenecek gençlere beyaz eşya ve mobilya desteği geliyor. Mobilyada yüzde 35, zücacciyede ise yüzde 50'ye varan indirimler öngörülüyor. Düğün paketlerinde ise indirimlerin yüzde 10'u bulabileceği ifade ediliyor. İşte aileler için hayata geçirilen tüm uygulamalar...
Aile Yılı kapsamında doğum yardımı, evlilik kredisinin yanı sıra seyahat ve kültürel aktivitelere yönelik bazı uygulamalar devreye alındı.
İşte 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar...