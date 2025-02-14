Yeni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleri

Bireysel ihtiyaç kredilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Yeni, düzenleme ardından vatandaşlar, yeni ihtiyaç kredisi limitlerini inceliyor. Kredi limitlerinde son değişiklik 9 Haziran 2022'de yapılmıştı. Peki, eni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleriyle ilgili bilgiler...

Yeni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleri - 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin vade sınırlarını güncelleme kararı aldı. Yeni düzenleme ile kredi tutarlarına bağlı olarak farklı vadelerde değişiklikler yapıldı. Bu karar ardından ihtiyaç kredisi limitlerindeki değişiklik merak ediliyor.  
İhtiyaç kredileri başvuru sahibinin kredi notu, gelir durumu ve finansal geçmişi değerlendirilerek verilir. Bankalar, başvuran kişinin ödeme gücünü analiz ederek kredi miktarını ve vadesini belirler.


NTVPARA HABERLERİ

Yeni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleri - 2

İHTİYAÇ KREDİSİ LİMİTLERİ NE KADAR OLDU?

Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan kredi limitlerinde önemli güncellemeler gerçekleştirildi.


Yeni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleri - 3

BDDK tarafından yapılan açıklamada, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi limiti artırılarak, daha önce 50 bin ve 100 bin lira ile sınırlı olan bu tutarın 125 bin ve 250 bin lira arasında çıkarıldığı belirtildi. Böylece, daha geniş bir kesimin uzun vadeli kredi kullanımına erişimi sağlanmış oldu.

Yeni kararla 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.

Yeni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleri - 4

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada;

"125.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 125.001 TL ve üzeri ile 250.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 250.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.​

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır." denildi.

Yeni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleri - 5

İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

İhtiyaç kredisi, bireylerin çeşitli kişisel harcamalarını karşılamak amacıyla bankalardan veya finans kuruluşlarından belirli bir vade ve faiz oranı ile aldıkları nakit kredi türüdür. Bu kredi türü, genellikle ev eşyası alımı, sağlık giderleri, tatil, düğün masrafları, eğitim harcamaları gibi bireysel ihtiyaçlar için kullanılır.

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