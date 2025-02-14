Yeni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleri
Bireysel ihtiyaç kredilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Yeni, düzenleme ardından vatandaşlar, yeni ihtiyaç kredisi limitlerini inceliyor. Kredi limitlerinde son değişiklik 9 Haziran 2022'de yapılmıştı. Peki, eni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleriyle ilgili bilgiler...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin vade sınırlarını güncelleme kararı aldı. Yeni düzenleme ile kredi tutarlarına bağlı olarak farklı vadelerde değişiklikler yapıldı. Bu karar ardından ihtiyaç kredisi limitlerindeki değişiklik merak ediliyor.
İhtiyaç kredileri başvuru sahibinin kredi notu, gelir durumu ve finansal geçmişi değerlendirilerek verilir. Bankalar, başvuran kişinin ödeme gücünü analiz ederek kredi miktarını ve vadesini belirler.