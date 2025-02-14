Yeni ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ne kadar oldu? Bankaların 12, 24 ve 36 ay vadeli tüketici kredisi limitleri

BDDK tarafından yapılan açıklamada, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi limiti artırılarak, daha önce 50 bin ve 100 bin lira ile sınırlı olan bu tutarın 125 bin ve 250 bin lira arasında çıkarıldığı belirtildi. Böylece, daha geniş bir kesimin uzun vadeli kredi kullanımına erişimi sağlanmış oldu.



Yeni kararla 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.