Yeni Konut Kampanyasını detayları: Peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz ve uygun faizli
Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasının detayları belli oldu. Emlak Konut, kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği sunacak. Vatandaşlar, peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz, leasing modeliyle konut sahibi olabilecek. İşte uygun faizli konut kampanyasının ayrıntıları...
Orta gelirli vatandaşlara yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını anlattı.