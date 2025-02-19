Yeni Konut Kampanyasını detayları: Peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz ve uygun faizli

Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasının detayları belli oldu. Emlak Konut, kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği sunacak. Vatandaşlar, peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz, leasing modeliyle konut sahibi olabilecek. İşte uygun faizli konut kampanyasının ayrıntıları...

Yeni Konut Kampanyasını detayları: Peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz ve uygun faizli - 1

Orta gelirli vatandaşlara yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını anlattı.

NTVPARA HABERLERİ

Yeni Konut Kampanyasını detayları: Peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz ve uygun faizli - 2

Kampanya kapsamında düşük faiz oranları ve peşinatsız seçenekler sunulacak.

Vatandaşlara, konut alımı için üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.

Kampanya Emlak Konut'un İstanbul, Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25'ten fazla projesinde geçerli olacak.

Yeni Konut Kampanyasını detayları: Peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz ve uygun faizli - 3

PEŞİNATSIZ AZALAN TAKSİTLİ MODEL

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek ve taksitleri her geçen ay azalarak devam edecek. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

Yeni Konut Kampanyasını detayları: Peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz ve uygun faizli - 4

BİR YIL ÖDEMESİZ, UYGUN FAİZLİ MODEL

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak., Ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı taksit ödemeden geçebilecek. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde edecek. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunulacak.

Yeni Konut Kampanyasını detayları: Peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz ve uygun faizli - 5

LEASİNG DESTEKLİ ÖDEME MODELİ

Üçüncü modelde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçeneğine sahip olacak.

Bu kampanya kapsamında İstanbul’da 6 milyon liralık bir ev için 60 ayda, aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılacak.

Yeni Konut Kampanyasını detayları: Peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz ve uygun faizli - 6

SOSYAL KONUT KAMPANYASI DA GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün iki yeni kampanya başlatılacağını duyurmuştu.

Kurum, dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut kampanyasının yıl sonunda başlatılacağını açıklamıştı.

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