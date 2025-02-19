Yeni Konut Kampanyasını detayları: Peşinatsız azalan taksitli, 1 yıl ödemesiz ve uygun faizli

LEASİNG DESTEKLİ ÖDEME MODELİ

Üçüncü modelde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçeneğine sahip olacak.

Bu kampanya kapsamında İstanbul’da 6 milyon liralık bir ev için 60 ayda, aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılacak.