Yeni torba yasada neler var? (2022-2023 TBMM torba yasa maddeleri)

İHRACATÇILARA ÇİFTE PASAPORT

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, “Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz.” dedi.



Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.



İhracatçılara yeşil pasaport müjdesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüklerini aktaran Elitaş, “Ticaret Bakanımız ihracata çok ehemmiyet veriyor. Ben de eski Ekonomi Bakanı, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi ve eski İhracatçılar Birliği Başkanı görevini yapan biri olarak bunun çok önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.