Yeni vergiler devlete ne getirecek?

Meclis gündemindeki vergi düzenlemesinin mali etki analizi yapıldı.



Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak.



En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.



Bu zam için 33,2 milyar lira maliyet öngörülüyor.