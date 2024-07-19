Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Meclis gündemindeki vergi düzenlemesinin mali etki analizi yapıldı. Teklifte yer alan en düşük emekli aylığına zam adımının bütçeye bu yıl için maliyeti 33,2 milyar lira olacak. Yeni vergiler ve yurt dışı çıkış harcına yapılacak zamla milyarlarca lira gelir sağlanacak.
Meclis gündemindeki vergi düzenlemesinin mali etki analizi yapıldı.
Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak.
En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.
Bu zam için 33,2 milyar lira maliyet öngörülüyor.